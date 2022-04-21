İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6897
  • EURO
    16,0439
  • ALTIN
    918.318
  • BIST100
    2554.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas: Baskınlar Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştiremeyecek
Dünya

Hamas: Baskınlar Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştiremeyecek

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in baskınlarının Mescid-i Aksa'nın İslami karakterini değiştirmeyeceğini söyledi.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 11:34 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:35
ABONE OL

Heniyye, fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde son dönemde artan Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'e diyorum ki: Mescid-i Aksa baskınlarının bu Mescid'in İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların işgalci İsrail'in ömrünü kısaltacağını ve bozguna uğratacağını" ifade eden Heniyye, şunları kaydetti:

"Halkımız ve Mescid-i Aksa'nın murabıtları kararlı ve ilerleyen ilk savunma hattını temsil ediyor."

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek olan Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler hemen her gün İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.