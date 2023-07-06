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Dünya

Hamas, Batı Şeria'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı üstlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kedumim yakınında düzenlenen ve bir yerleşimcinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Hamas, Batı Şeria'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı üstlendi
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gasbedilmiş Kedumim'de düzenlenen kahramanca operasyonun sorumluluğunu üstleniyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyı düzenleyen Ahmed Yasin Gayzan'ın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, söz konusu eylemin "İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava ve kara saldırılarına ve kutsal değerlerin çiğnenmesine yönelik hızlı bir karşılık olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, hedef alınan yerleşim biriminde oturduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu operasyonla, Smotrich'e 'Kassam neredeyse kapınızı çalıyordu' denildi. Filistin halkına karşı cinayet ve suç ekenler; ölüm, korku ve yenilgiden başka bir şey biçemeyecek."

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kedumim yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiğini, saldırganın İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail Ordu Radyosu da saldırıda hedef alınan ve ağır yaralanan bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRISI

İsrail ordusu, 3 Temmuz'da Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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