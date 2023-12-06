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Dünya

Hamas Biden'a tepki gösterdi! Ucuz Siyonist propaganda: Asıl tacizci İsrail

Hamas, Biden'ın İşgalci İsrail'in 'cinsel taciz' yalanına inanmasına tepki göstererek, bunun 'Ucuz Siyonist propaganda' olduğunu vurguladıktan sonra, 'Bu bariz yalanın tekrarlanması, İsrail işgal ordusunun ABD silahlarıyla halkımıza karşı uyguladığı savaş suçunu, soykırımı ve etnik temizliği örtbas etmeye yönelik Siyonist tutumdur' açıklamasında bulundu.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 03:39 - Güncelleme:
Hamas Biden'a tepki gösterdi! Ucuz Siyonist propaganda: Asıl tacizci İsrail
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Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırılarında Hamas direnişçilerini cinsel şiddet ve tecavüzle suçlama girişimi olan asılsız iddiaları" benimsemesini şiddetle kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ABD'nin Boston şehrinde düzenlediği seçim mitinginde, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında İsrailli kadınlara tecavüz ettiğine" yönelik raporların varlığına ilişkin söylemlerine değinildi.

Açıklamada, "ABD Başkanı Biden'ın, kahraman direnişçilerimizi 7 Ekim'deki Aksa Tufanı saldırıları sırasında cinsel şiddet ve tecavüz ile suçlama girişimi olan asılsız Siyonist iddiaları benimsemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"UCUZ SİYONİST PROPAGANDA"

Biden'ın "ucuz Siyonist propaganda" yaptığı ifade edilen açıklamada, "Asgari düzeyde tarafsızlığa sahip olması gereken bir lider için bunu yeni bir ahlaki düşüş olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası medya kuruluşlarına "Siyonist iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkarma" çağrısı yapıldı.

Hamas'ın İsrailli esirlere iyi davrandığı hatırlatılan açıklamada, İsrail'in suçlamalarına ilişkin, "Bu bariz yalanın tekrarlanması, İsrail işgal ordusunun ABD silahlarıyla halkımıza karşı uyguladığı savaş suçunu, soykırımı ve etnik temizliği örtbas etmeye yönelik Siyonist tutumdur." ifadesine yer verildi.

HAMAS'IN ESİRLERE KARŞI GÖSTERDİĞİ "İNSANCA MUAMELE"Yİ ÖRTBAS ETMEK İSTEDİLER

İsrail'in Hamas mensuplarını 7 Ekim saldırılarında "tecavüz ve cinsel şiddet uygulamakla" itham etmesine karşı Hamas'tan 4 Aralık'ta yapılan açıklamada, İsrail'in asılsız iddialarının "Hamas'ın İsrailli esirlere insanca muamele etmesini örtmeye çalıştığı umutsuz bir girişim" olduğu belirtilmişti.

Hamas ile İsrail'in Gazze'de "çatışmalara insani ara" ve esir takası uzlaşısı kapsamında, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı sırada Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarıyla gülümseyerek samimi tavırlar sergilediği görülmüştü.

İsrail makamlarının kasım ayında yaptığı bir soruşturmada, "7 Ekim'de gerçekleşen saldırılarda Filistinli silahlı kişilerce kadınlara tecavüz edildiği yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu binlerce videonun toplandığı" öne sürülmüştü.

Haaretz gazetesi, 18 Kasım'da polis soruşturmasına dayandırdığı haberinde, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslıların yanı sıra bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere ateş açtığını yazmıştı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

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