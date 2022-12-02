Hamas, BM'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas Sözcüsü Cihad Taha, BM Genel Kurulu'nda alınan ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü, karakterini ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan ve uluslararası hukuka uymayan tüm faaliyetlerine son vermesine dair karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Taha, BM Genel Kurulu'nda "Nekbe"nin 75. yıl dönümünün anılmasıyla ilgili kararın kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, BM'nin söz konusu kararının, Filistin halkının, topraklarından tehcir edildiği, bir çoğunun da mülteci durumuna düştüğü trajedinin kabul edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.

Karar lehine oy kullanan ve Filistin davasından yana olan ülkelere teşekkür eden Taha, uluslararası toplumdan işgale son verilmesi ve Filistin halkının mücadelesinin desteklenmesi için ciddi çaba harcamasını istedi.

- NE OLMUŞTU?

BM Genel Kurulu'nda 30 Kasım'da düzenlenen oturumda, Filistin meselesi ve Orta Doğu'ya ilişkin 5 karar tasarısı kabul edilmişti.

Genel Kurul'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarının statüsünü, karakterini ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan ve uluslararası hukuka uymayan tüm faaliyetlerine son vermesine dair karar tasarısı onaylanmıştı.

"Filistin meselesinin barışçıl çözümü" başlıklı karar kapsamında, Genel Kurul, İsrail'in tüm iskan faaliyetlerine, topraklara el koymaya ve evleri yıkmaya son vermesi gerektiğini belirterek, keyfi gözaltıları ve tutuklamaları da durdurması çağrısında bulunulmuştu.

Tasarı, 9'a karşı 153 oyla kabul edilmişti. Kanada, Macaristan, İsrail, Liberya, Marşal Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau ve ABD tasarıya ret oyu vermişti.

"Golan Tepeleri" başlıklı karar ile de İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını uygulamasının, yasal bir hükmünün ve geçerliliğinin olmadığı belirtilmişti.

Oturumda kabul edilen bir diğer karar tasarısında, Filistinlerin Hakları ile ilgili sekreterlikten, 2023'te faaliyetlerini "Nekbe"nin (Felaket) 75. yıl dönümünün anılmasına adaması talep edildi; bu faaliyetler arasında 15 Mayıs 2023'te bu konuda üst düzey bir etkinlik organize edilmesinin yer alması istendi.