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Dünya

Hamas BM'ye seslendi: İsrail'in suçları karşısında sessizlik bozulmalı

Hamas, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi ve çevresinde işlediği suçları durdurmak, sivillere yönelik kuşatma ve aç bırakma politikasını kırmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

AA17 Kasım 2024 Pazar 16:30 - Güncelleme:
Hamas BM'ye seslendi: İsrail'in suçları karşısında sessizlik bozulmalı
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan bir binayı hedef aldığı ve 50 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da çoğu çocuk onlarca Filistinliyi öldürmesinin, savunmasız sivilleri hedef aldığı soykırım ve intikam saldırılarını yoğunlaştırdığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, tüm bunların dünyanın gözü önünde olduğuna dikkat çekildi.

AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Uluslararası toplum, BM, Arap ve Müslüman ülkelerin hükümetlerinden İsrail'in işlediği bu suçlar karşısında sergilenen sessiz ve aciz tutumu kırmalarını istiyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgede devam eden katliamların durdurulması, tüm bölgelere yayılan sivillere yönelik kuşatmanın ve açlık savaşının da kırılması için acilen harekete geçilmesini istiyoruz."

Hamas, Filistin halkını zorla yerinden etme amacıyla işlenen katliamların, soykırımın ve aç bırakmanın hedefine ulaşamayacağını, Filistin halkının iradesini kıramayacaklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilenlerin kaldığı 5 katlı binaya saldırısında 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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