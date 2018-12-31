Hamas, büyük bir mali krizin içinde

Hamas'ın içinde bulunduğu finansal sıkıntının, Hareket'in faaliyetlerini ve kendine bağlı çalışanları etkileyecek düzeyde olduğuna dair göstergeler mevcut.

Uzmanlar, İsrail ablukası ve Gazze saldırıları başta olmak üzere bölgenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve ABD baskısı nedeniyle El-Aksa televizyonu gibi Hamas'a bağlı kuruluşların büyük bir mali kriz yaşadığını ifade ediyor.

Hamas'ın karşı karşıya kaldığı bu kriz El-Aksa televizyonuyla sınırlı değil. Hamas'ın bazı kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, kemer sıkma politikaları nedeniyle aylardır maaşlarının yalnızca yarısını alabildiğini söylüyor.

El-Aksa Televizyonu Genel Müdürü Visam Afife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'a ait El-Aksa televizyonunun Gazze'deki merkez binasının, İsrail'in 12 Kasım'da düzenlediği füze saldırısı sonucu tamamen yıkıldığını hatırlatarak, "Normalde borç krizini idare ediyorduk ancak Aksa televizyon binasını hedef alan saldırının ardından 4 milyon dolar zarara uğradık. Borçlar birikti, kriz büyüdü ve baş etmek çok daha güç bir hal aldı." dedi.

Kanalı acil durum merkezinden yönettiklerini ve daha önce benzeri görülmemiş bir mali kriz ve bütçe açığıyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Afife, krizin asgari düzeye çekilmesi için destek ve bağış toplamaya çalıştıklarını belirtti.

Afife, "El-Aksa televizyonunun, krizden çıkabilmesi için 4 milyon dolara ihtiyaç var. El-Aksa'nın içinde bulunduğu kriz, Gazze'deki diğer kurumların mevcut mali durumunun bir yansıması. Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle hem vatandaş, hem hayır kurumları hem de diğer tüm kurumlar mali krizin içinde." diye konuştu.

Kemer sıkma politikaları

Hamas'a ait medya kurumunda çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen Gazzeli bir vatandaş da çalıştıkları kurumdaki kemer sıkma politikaları nedeniyle aylardır maaşlarının yalnızca yarısını alabildiklerini, Hareket tarafından finanse edilen kurumun içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle böyle bir karar alındığını söyledi.

Hamas'a yakın yazarlardan İbrahim el-Medhun da Hamas'ın içinde ciddi bir mali kriz olduğunu teyit etti.

Medhun, konuya dair şunları söyledi:

"Hamas'ın resmi kurumlarından biri olan El-Aksa televizyonu ciddi bir krizin içinde. Bu Hamas'ın yaşadığı mali krizin bir yansıması. Hareketin yaşadığı mevcut kriz de bölgeyi vuran ekonomik krizin bir parçası. Ayrıca bu Hamas'ın büyümesi ve harcamalarının artmasıyla da ilgili."

Medhun, Hamas'a ait çok sayıda kuruluş bulunduğunu ve buralardaki on binlerce çalışanın Hamas'tan maaş aldığını belirterek, Hareket'in önemli finansal harcamalara sahip, ağırlığı olan bir yapılanma özelliğine dikkati çekti.

"Hamas'ı destekleyen bazı ülkeler, ABD baskısı sonucu çıkarlarına zarar gelmesinden korkarak hesaplarını yeniden yaptılar." değerlendirmesinde bulunan Medhun, şöyle devam etti:

"Bölgenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, ABD baskısı neticesinde kendisine verilen desteğin bazı taraflarca çekilmesi ve uluslararası bağışların krizlerin olduğu Suriye, Libya ve Yemen'e yönelmesi Hamas'ın karşı karşıya kaldığı mali krizin derinleşmesinin en önemli nedenleri arasında."

Medhun, krizin hiç şüphesiz Hamas'ı ve kurumlarını etkilediğini ancak öldürücü ve derin bir etkisinin olmadığını söyleyerek, "Hamas'ın farklı yolları kullanarak karşı karşıya kaldığı bu mali sıkıntının üstesinden geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü Hamas temelde kemer sıkma ilkesi üzerine kurulu devrimci bir hareket." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın TV kanalı İsrail saldırısında yıkılmıştı

Hamas'a ait en önemli kurumlardan El-Aksa televizyonunun Gazze'deki merkez binası, İsrail'in 12 Kasım'da düzenlediği füze saldırısı sonucu tamamen yıkılmıştı.

El-Aksa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan, füzelerle yıkılan televizyon binasının enkazında geçen ay düzenlediği basın toplantısında, "televizyon kanalına yeni bir merkezin yapılması için tüm dünyadan yardım beklediklerini" ifade etmişti.

Televizyonun Genel Müdürü Visam Afife de çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin düzenlediği füze saldırısında merkez binası tamamen yıkılan Aksa televizyonunun ekonomik sorunlar nedeniyle yayınını durduracağını duyurmuştu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de bu açıklamadan bir gün sonra "El-Aksa" televizyonunun yayınlarını durdurmayacağını belirtmişti.