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Dünya

Hamas daha fazla esirin serbest bırakılması için harekete geçti

Hamas, daha fazla esirin serbest bırakılması için İsrail ile çatışmalara verilen 'insani arayı' uzatmaya çalıştıklarını açıkladı.

AA26 Kasım 2023 Pazar 23:04 - Güncelleme:
Hamas daha fazla esirin serbest bırakılması için harekete geçti
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Hamas yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatı, daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

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