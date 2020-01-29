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Dünya

Hamas: Direnişin elindeki silah meşrudur

Hamas Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş gruplarının elindeki silahların meşru olduğunu, bu silahlarla Filistin halkını savunduklarını belirtti.

AA29.01.2020  07:40 - Güncelleme: 29.01.2020  07:40

Hamas sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin silahsızlandırılmasıyla ilgili sözlerinin bir "kuruntu"dan ibaret olduğunu belirterek, "Direniş gruplarının elindeki silah meşrudur. Bu silahla halkımızı savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Direnişin elindeki silahlarla kaybedilen toprakların geri alınmasına çalıştıklarını vurgulayan Kasım, hiçbir gücün bu silahları Filistinlilerin elinden alamayacağını kaydetti.

Başta ABD'nin sözde barış planı olmak üzere Filistin meselesini tasfiye projelerini akamete uğratacak gücün birlik içindeki direniş olduğunu vurgulayan Kasım, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettiği sürece "Yüzyılın Anlaşması" ya da başka vaatlerle güvenliğinin sağlayamayacağına işaret etti.

Kasım, Filistin halkının, İsrail'i tüm Filistin topraklarından çıkaracağını, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği kuruntusunun da direniş karşısında buharlaşacağını belirtti.

Netanyahu, ABD'de basına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Filistinlilerden bazı taleplerde bulunduğunu söylemiş ve bu talepler arasında "Gazze'nin silahsızlandırılması, teröristlere (Filistinli tutuklu ve şehit aileleri) maaş ödemesinin durdurulması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) şikayette bulunmaya son verilmesi, İsrail'e karşı provokasyonun durdurulması ve İsrail'in onayı olmadan uluslararası kuruluşlara üye olunmamasının" yer aldığını ifade etmişti.

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