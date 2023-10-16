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  • Hamas ellerindeki esir sayısını açıkladı: Onları misafirimiz olarak görüyoruz
Dünya

Hamas ellerindeki esir sayısını açıkladı: Onları misafirimiz olarak görüyoruz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, “el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Hamas ellerindeki esir sayısını açıkladı: Onları misafirimiz olarak görüyoruz
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida ellerindeki esirler hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar (50) ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı.

Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız.


İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti.

Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.

  • Hamas
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