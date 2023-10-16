Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida ellerindeki esirler hakkında açıklama yaptı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

El-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar (50) ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı.

Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız.





İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti.

Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.