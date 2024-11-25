Hamas en önemli önceliğini ilan etti! ''Hiçbir anlaşmayı kabul etmeyiz''

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 416. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL SALDIRILARININ DURDURULMASI EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın en önemli öncelikleri olduğunu ancak bölgedeki Filistinlilerin acılarının sona ermesine, evlerine dönmeleri ve yeniden imar çalışmalarının sağlanmasına götürmeyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri basın toplantısı düzenledi.

Ebu Zuhri, "Saldırıların durdurulması ve sonlandırılması en büyük önceliğimizdir. Halkımızın acılarının sona ermesine, evlerine dönmelerinin sağlanmasına ve tüm yaşam tesislerinin tamamen yeniden imarına olanak sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına karşı modern tarihinde eşi benzeri görülmemiş soykırımına 415'inci gününde de devam ettiğini kaydeden Ebu Zuhri, "Arap ve İslam ülkelerinin zayıf ve hayal kırıklığı yaratan tutumlarının yanı sıra ABD başta olmak üzere batının para, silah, siyasi ve medya desteği olmasaydı, işgalcilerin suçları örtbas edilmeseydi ve BM Güvenlik Konseyi'nin soykırım savaşını durdurmadaki rolü devre dışı bırakılmasaydı soykırım sürmezdi." dedi.

Kışın başlamasıyla birlikte Filistin halkına acil yardım sağlamak ve acılarını hafifletmek için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ve dost ülkelerle en büyük kampanyayı yürüttüklerini belirten Ebu Zuhri, "İsrail'in izlediği aç bırakma politikasının soykırımın en çirkin araçlarından biri olduğunu, yardım girişini kısıtlamanın, yardımların çalınmasının savaş suçu" olduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne karşı işlediği suçlar arasında, Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanması ve sağlık personeli ile hastaların hedef alınmasının da yer aldığını ifade eden Ebu Zuhri, "Bunlar, yaşamsal ihtiyaçları gereklilikleri kaldırmayı ve insanlarımızı yerinden etmeyi amaçlayan savaş suçlarıdır; en sonuncusu, hastane çalışanlarını terörize etmek ve insani görevlerini yerine getirmelerini engellemek amacıyla hastane müdürü Hüssam Abu Safiyye'ye suikast girişimi düzenlenmesiydi." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli şehit oldu, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:59 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu yaralanan iki Filistinli çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

00:43 Fas'ın Kazablanka kentinde kadın insan hakları savunucuları, "İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına son verilmesi ve Filistin'de kadınların korunması" talebiyle gösteri düzenledi.

00:30 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın en önemli öncelikleri olduğunu ancak bölgedeki Filistinlilerin acılarının sona ermesine, evlerine dönmeleri ve yeniden imar çalışmalarının sağlanmasına götürmeyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

00:10 İsrail saldırısında yaralanan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, "Saldırılar bizi durduramayacak. Bedeli ne olursa olsun insanlığa bu hizmeti sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli şehit oldu, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 804 askerinin öldüğünü duyurdu.