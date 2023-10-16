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Dünya

Hamas esir sayısını açıkladı: Yabancı ülke vatandaşlarını serbest bırakacağız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, “el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi. Ayrıca bir grup yabancı ülke vatandaşının da uygun zamanda serbest bırakılacağı ifade edildi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Hamas esir sayısını açıkladı: Yabancı ülke vatandaşlarını serbest bırakacağız
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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, açıklamalarda bulundu. Ubeyde, İsrail'in kuşatılmış bir Arap gücünün kendisine tarihindeki en sert darbeyi indireceğini beklemediğini ifade ederek, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak" ifadelerini kullandı.

Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlemeyi planladığı kara harekatının son günlerde İsrail'in işlediği suçlardan dolayı onu cezalandırmak için bir fırsat olacağını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu belirten Ubeyde, "Gazze'deki İsrailli rehine sayısı 200 ila 250 arasında değişiyor ve el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunanların sayısı 200, geri kalanı ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı" dedi.

"ONLARI MİSAFİRİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Rehinelerle ahlaki ve insani bir görevin gerektirdiği şekilde ilgilenildiğini ifade eden Ubeyde, "Onlar da bizim yediğimizi yiyor, içtiğimizi içiyor" ifadelerini kullandı. Farklı milletlerden bir grup rehinenin ellerinde olduğunu aktaran Ubeyde, "Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları izin verdiği anda serbest bırakacağız" dedi.

Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda şu ana kadar 22 rehinen hayatını kaybettiğini ifade açıkladı.

YARALI REHİNEYE YAPILAN TIBBİ MÜDAHALE ANLARI PAYLAŞILDI

Ubeyde'nın rehineler hakkındaki açıklamalarının ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları, çatışmaların ilk gününde rehin alınan İsrailli bir kadın rehineye yapılan tıbbi müdahale anlarına ait görüntüleri paylaştı.

İsrailli rehine yaptığı konuşmada, adının Mia Shem olduğunu belirterek, 7 Ekim'de Sderot'ta rehin alındığını ifade ediyor. Shem, "Gazze'deyim ve el-Kassam Tugayları beni tedavi ederek 3 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdi. Benimle ilgileniyorlar, ilaç veriyorlar, her şey yolunda" dedi.

İsrailli yetkililere seslenen Shem, "Bir an önce evime, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin yanına dönmeyi istiyorum" dedi.

  • Hamas
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