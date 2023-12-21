''Hamas, esir takası anlaşmasına 3 Filistinli liderin dahil edilmesinde ısrarcı''

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Hamas, İsrail ile esir takası anlaşmasında Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Genel Sekreteri Ahmed Saadat ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Bergusi'nin serbest bırakılmasını istiyor.

Filistin'deki kamuoyu araştırmalarında, 64 yaşındaki Mervan Bergusi, Fetih liderleri arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan sonraki isim olarak öne çıkıyor.



Hakkında 5 müebbet ile 40 yıl hapis cezası bulunan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunuyor.

İsrailli gazete, "Bergusi'nin serbest bırakılmasının Filistin yönetiminin çehresini değiştirebileceğini" savunuyor.

Hamas'ın ısrarla serbest bırakılmasını istediği, İsrail'in, 2001'deki eski İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi'nin öldürülmesine karışmakla suçladığı FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadat, Aralık 2008'de gözaltına alınmış ve hakkında 30 yıl hapis cezası verilmişti.

Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Abdullah el-Bergusi ise 67 müebbet hapis cezasıyla İsrail mahkemeleri tarihinde benzeri görülmemiş bir hüküm ile cezaevinde tutuluyor.

İsrail, mühendis Abdullah el-Bergusi'yi 66 İsraillinin ölümüne 500'ünün de yaralanmasına neden olan saldırıların patlayıcılarını yapmakla suçluyor.

İsrail, Hamas ile 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında 3 Filistinli liderin anlaşmaya dahil edilmesini reddetmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 20 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

İsrail medyası, 18 Aralık'ta Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varmak üzere görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

İsrail basını dün de Tel Aviv yönetiminin yeni esir takası anlaşmasında İsrail hapishanelerindeki Filistinli liderlerin esir takası anlaşmasına dahil edilmesi yönünde istekli olduğunu yazmıştı.

- İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.

