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Dünya

Hamas ''esir takası'' şartlarını açıkladı

Hamas, İşgalci İsrail ordusu Gazze'den çekilmeden ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmadan esir takası anlaşmasından söz edilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 03:38 - Güncelleme:
Hamas ''esir takası'' şartlarını açıkladı
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Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Gazze'de İsrail'e karşı direnişi sürdüreceklerini söyledi.

Hayye, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir ateşkes ve tüm İsrail işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini istiyoruz. Sonra esirler meselesini konuşuruz." dedi.

İsrailli çevrelerce, "Gazze'deki savaş ve Hamas sonrasına" işaret edilerek kullanılan "ertesi gün" ifadesine değinen Hayye, "Gazze'de 'ertesi gün' zaferimizdir. Her kim Hamas'tan sonrasını düşünüyorsa, hayal görüyordur. Mukaddesatımız ve topraklarımız özgürleşmeden halkımızı savunmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.

Hayye, Hamas'ın Gazze'de İsrail'e karşı aylarca direnecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizerek, "Direnişin iyi durumda ve kararlı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Halkımız teslim olma bayrağını asla kaldırmayacak, topraklarında kalıp direnişe sahip çıkacak." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili, "Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin tektir, yönetimine de halkımız karar verir. Gazze'nin geleceği, Kudüs'ün ve tüm Filistin'in geleceğine bağlıdır. Biz, Hamas olarak halkımızın bir parçasıyız ve yardımları artırmak için tüm kapıları çalıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'nin günlük yüzlerce tır yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Hayye, Arap ve İslam ülkelerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için baskı yapmasını istedi.

Hayye, Gazze'deki duruma dikkati çekerek, "İşgalci İsrail Gazze'yi iki silahla vuruyor; bombalar ve açlık." dedi.

Gazze'deki "insani ara" süresinde yalnızca 300 tır yardımın ulaştırılabildiğini ifade eden Hayye, "Gazze'de içme suyuna erişimi olmayan çok sayıda aile var. Günlük 500 yardım tırı ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

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