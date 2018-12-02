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Hamas, Fetih'in ABD karar tasarısına karşı tutumunu memnuniyetle karşıladı

Hamas, Fetih Hareketinin ABD'nin, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) getirmeye hazırlanması karşısındaki duruşunu memnuniyetle karşıladı.

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Fetih Hareketinin, ABD'nin, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını BMGK'ya getirmesine ilişkin tutumu, takdir edilecek bir duruş olup, işgal altındaki halkın milli çıkarlarını ifade etmektedir." dedi.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh geçen cuma günü BM üyesi ülkelere Hamas'ın kınanması çağrısında bulunan ABD karar tasarısını reddetmeleri çağrısında bulunmuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da ABD’nin bu hamlesine karşı çıkarak, ABD’yi çatışmanın temel nedenlerini görmezden gelmek ve Filistin topraklarını işgal eden İsrail'i, sorumluluklarından muaf tutmayı hedeflemekle suçlamıştı.

ABD, Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar tasarısını BMGK'ya getirmeye hazırlanıyor. Karar tasarısında Hamas'ın, ''İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin'' kınanması talep ediliyor. ABD, Avrupa ülkelerinin desteğini almak için metni ve metnin dilini müzakere ediyor.Geçen pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda oylanması beklenen tasarı, Filistin tarafının baskılarıyla önümüzdeki perşembe gününe ertelenmişti.

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