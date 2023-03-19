Hamas, Filistin yönetiminin Şarm eş-Şeyh'teki güvenlik zirvesine katılmasını kınadı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ihlallerinin Ürdün'ün Akabe kentinde Filistin yönetiminin de katılımıyla 26 Şubat'ta düzenlenen güvenlik zirvesinin ardından arttığı belirtildi.

Filistin yönetiminin Şarm eş-Şeyh'teki toplantıya katılarak "Filistin ulusal mutabakatından ayrılma konusunda ısrar ettiği" kaydedilen açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırılarını tırmandıran işgalci İsrail'in katıldığı Şarm eş-Şeyh güvenlik toplantısına Filistin yönetiminin de katılmasını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin yönetimine Şarm eş-Şeyh'teki toplantıda yer almamaları çağrısı yinelendi.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Filistin Demokratik Birlik Cephesi daha önce yaptıkları açıklamalarla Filistin yönetimine "Şarm eş-Şeyh'te düzenlenecek güvenlik toplantısına katılmama" çağrısında bulunmuştu.

- İsrail ve Filistin'in de katıldığı güvenlik zirvesinin ilki Akabe'de yapılmıştı

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi azaltmayı hedefleyen güvenlik zirvesinin ilki Ürdün'ün Akabe kentinde 26 Şubat'ta düzenlenmişti.

Akabe'de Filistin, İsrail, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşasını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe'de ayrıca ikinci toplantının Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak İsrail, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki baskınlarına devam etmiş, baskınlar ve çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şarm eş-Şeyh bugün Mısır, Filistin, İsrail, Ürdün ve ABD'den üst düzey siyasi ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla 5'li bir toplantıya ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.