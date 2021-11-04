Hamas: FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve birleşik bir Filistin yönetimi için hazırız

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:24

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli Zeytune Araştırma ve Danışma Merkezinin Hamas'ın gelecek vizyonuna ilişkin düzenlediği sempozyuma uzaktan bağlantıyla katılan Heniyye, İsrail'in askeri ve güvenlik üstünlüğüne rağmen Filistin halkının ulusal projesini inşa etme ve geliştirme gücüne sahip olduğunu ifade etti.

Hâlâ "vatanı kurtarma" aşamasında olduklarını, devlet kurma safhasına geçemediklerini kaydeden Heniyye, Filistinlilerin karmaşık ve zor denklemlerle karşı karşıya olduklarını, bu durumun da siyasi olarak temiz ve özgüven içeren kapsamlı bir vizyonu gerektirdiğini dile getirdi.

Heniyye, Hamas'ın, FKÖ'nün yeniden düzenlenmesi ve gelecek süreçlerin yönetimini ele alacak birleşik bir Filistin yönetimi kurulmasına hazır olduğunu belirtti.

- "FİLİSTİN ULUSAL PROJESİ YENİDEN TANIMLANMALI"

Filistin ulusal projesini yeniden inşa etmek için 5 temel bileşen ve unsurdan söz eden Hamas lideri, "Bunlardan ilki kurtuluş ve geri dönüş projesi olarak hedefleri ve sabiteleriyle Filistin ulusal projesinin yeniden tarif edilmesi ve tüm Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurulmasıdır." diyerek kayıp siyasi dönemin artık yettiğini dile getirdi.

Heniyye, "Hamas vizyonundaki ikinci unsur ise içeride ve dışarıdaki Filistin halkının ve tüm grupların katılımıyla yeni siyasi ve idari temeller üzerine FKÖ ile temsil edilen Filistin yönetiminin yeniden oluşturulmasıdır. Hamas, İslami Cihad, gerçek etkin anlamıyla Halk Cephesi ya da Gazze'deki askeri çalışmaları yürüten yapılar ve bağımsız şahsiyetler olmaksızın Filistin yönetiminin anlamı nedir?" ifadelerini kullandı.

- "FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR MÜCADELE STRATEJİSİ ÜZERİNDE UZLAŞIYA VARILMALI"

Hareketin vizyonundaki üçüncü unsur için, daha önce içeride yapılmış anlaşmalara geri dönüş ve ortak paydalar aracılığıyla şu anki aşama için siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılmasını işaret eden Heniyye, dördüncü unsuru da, "işgale karşı direniş projesinin yönetiminin niteliğini belirlemek hedefiyle Filistin'in özgürleştirilmesi için bir mücadele stratejisi üzerinde uzlaşıya varmak" şeklinde özetledi.

Hamas lideri Heniyye, başında bulunduğu hareketin, "İsrail işgaline karşı sivil itaatsizliğe dönüşecek bir halk ayaklanması (intifada) projesine girmeye" hazır olduğunu ifade etti.

Başta askeri olmak üzere kapsamlı bir direniş olmaksızın kurtuluşu elde edebilmiş bir halk olmadığını hatırlatan Heniyye, "Yahudi devleti anlayışı ve zorla göç ettirme üzerine kurulu, ihlallerle iş gören bir işgalci" ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

Filistin davası ve milli projesine uluslararası ya da İslami ve Arap boyutuyla yeniden itibar kazandırılması çağrısını yapan Heniyye, bu "yeniden itibar" konusunun ise Hamas vizyonunun beşinci unsuru olduğunu belirtti.

- "FİLİSTİN YÖNETİMİNDE GÖREV HARİTASI YENİDEN ŞEKİLLENMELİ"

Filistin'in kurtuluşu projesinin Filistin yönetiminde görev haritasının yeniden şekillenmesini gerektirdiğini kaydeden Hamas lideri, yapının var olan şekliyle kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"İsrail işgali Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği normalleşme kapısından bölgeye nüfuz etmeye çalışıyor." diyen Heniyye, son dönemde ilişkilerini normalleştirdiği ülkelere üstünlüğü sebebiyle İsrail başkanlığında bölgede askeri ittifaklar inşa etme çalışmaları yürütüldüğüne dikkati çekti.

Heniyye, Filistin yönetiminin işgal güçleriyle güvenlik iş birliği konusundaki yaklaşımının, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmesinin önünü açtığını söyledi.

- "OSLO ANLAŞMASI ACI DÖNEMİN GERÇEK BAŞLANGICI"

Filistin projesinin bu derece kompleks, hacimli ve çekişmeli şekliyle çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını belirten Heniyye, konuya mutlaka tüm yönleriyle bütüncül bakılması gerektiğini kaydetti.

Heniyye, 1993'teki Oslo Anlaşması'nı "Filistin davasının içinden geçtiği bu acı dönemin gerçek başlangıcı" şeklinde nitelendirdi.

"Filistin direnişi, İsrail'e karşı dünyadaki özgür insanların ve ümmetin mızrak ucudur." diyen Heniyye, Hamas'ın, Filistin'in kurtuluşu hedefi için tüm imkanlarını ve gücünü kullanacağının altını çizdi.