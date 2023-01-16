Hamas, Gazze'de esir tuttuğu İsraillinin görüntülerini paylaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının paylaştığı videoda, rehin tutulan Etiyopya asıllı İsrailli Mengistu, İsrailli yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Ben esir Avera Mengistu. Sıkıntı ve acıyla geçen bunca yıldan sonra ben ve arkadaşlarım daha ne kadar burada esaret altında kalacağız? İsrail devleti ve halkı nerede?"

Mengistu, videoda söz ettiği "arkadaşlarının" isimlerini açıklamadı.



Video kaydıyla birlikte yayımlanan yazılı açıklamada ise İsrail'de Genelkurmay Başkanlığı görevi sona eren Aviv Kohavi'nin "halka ve hükümete başarıları konusunda yalanlar söylediği ve İsrail ordusuyla birlikte başarısız olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Kohavi'nin yerine atanan yeni Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bu "başarısızlığı" devam ettireceği kaydedildi.

Hamas, videonun ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.



- Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021'de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze'de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022'de Gazze'de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid'in videosunu yayımlamıştı.

Gazze'deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar, Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, "İsrail esir takası anlaşmasını ertelerse Kassam Tugayları'nın elindeki İsrail askerlerinin dosyasını sonsuza kadar kapatmakla" tehdit etmişti.

- 2011'deki esir takası anlaşması

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarındaki önceki cezaları yeniden vermişti.