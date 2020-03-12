İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3098
  • EURO
    6,9901
  • ALTIN
    320.678
  • BIST100
    93639.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas, Gazze'deki üst düzey bir yetkilisini gözaltına aldı
Dünya

Hamas, Gazze'deki üst düzey bir yetkilisini gözaltına aldı

Gözaltı adımının, Gazze'deki Hamas üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar bağlamında olabileceği belirtildi.

12 Mart 2020 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 18:59
ABONE OL

Hamas Hareketi’nin Gazze Şeridi’nde, hareketin yetkili isimlerinden olan Musab el Hayya’yı gözaltına aldığı öne sürüldü.

Independent Arabia’dan Emced es-Said’in haberine göre, gözaltına alınan yetkili aynı zamanda Hamas’ın siyasi liderlerinden olan Halil el Hayya’nın damadı.

Gazze Güvenlik Birimi’nden yetkili bir kaynak, Hayya’nın, Türkiye ve İran’dan yoksul aileleri için Hamas’a gönderilen fonları zimmetine geçirmekle suçlanmasının yanı sıra bahsi geçen kişi hakkında başka konuda da şüphelerin olduğunu belirtti.

Gözaltı adımının, Gazze’deki Hamas üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar bağlamında da olabileceğini aktaran kaynak, gözaltı operasyonunun silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hayya’nın kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtığını ancak başarılı bir şekilde gözaltına alındığını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, gözaltı operasyonu sırasında Hayya’nın aile fertleri ile akrabalarının bazı komşuları ile yapılan kavganın, siyah maskeler takan ve ağır silahlara sahip olan bazı güvenlik personellerinin yaralanmasına sebep olduğu aktarıldı. Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia kaynaklı haberine göre, Musab el Hayya, Hamas tarafından gözaltına alınan ilk kişi değil. Daha önce de bazı yetkililer zimmetine para geçirmek ve düşmana istihbarat sağlamak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hamas, Hayya’nın gözaltına alınması konusunda açıklama yapmadı. Hamas siyasi bürosundan bir kaynak, konunun soruşturma ve inceleme altında olduğunu belirterek, konuyla ilgili tüm bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını söyledi.

(Independent Türkçe)

Çamurdan gelen enerjiyle 3.3 milyon lira tasarruf edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi

ABD'yi zora sokacak gelişme: Yüzlercesi tespit edildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.