Hamas, Gazze'deki üst düzey bir yetkilisini gözaltına aldı

12 Mart 2020 Perşembe 18:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 18:59

Hamas Hareketi’nin Gazze Şeridi’nde, hareketin yetkili isimlerinden olan Musab el Hayya’yı gözaltına aldığı öne sürüldü.

Independent Arabia’dan Emced es-Said’in haberine göre, gözaltına alınan yetkili aynı zamanda Hamas’ın siyasi liderlerinden olan Halil el Hayya’nın damadı.

Gazze Güvenlik Birimi’nden yetkili bir kaynak, Hayya’nın, Türkiye ve İran’dan yoksul aileleri için Hamas’a gönderilen fonları zimmetine geçirmekle suçlanmasının yanı sıra bahsi geçen kişi hakkında başka konuda da şüphelerin olduğunu belirtti.

Gözaltı adımının, Gazze’deki Hamas üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar bağlamında da olabileceğini aktaran kaynak, gözaltı operasyonunun silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hayya’nın kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerine ateş açtığını ancak başarılı bir şekilde gözaltına alındığını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, gözaltı operasyonu sırasında Hayya’nın aile fertleri ile akrabalarının bazı komşuları ile yapılan kavganın, siyah maskeler takan ve ağır silahlara sahip olan bazı güvenlik personellerinin yaralanmasına sebep olduğu aktarıldı. Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia kaynaklı haberine göre, Musab el Hayya, Hamas tarafından gözaltına alınan ilk kişi değil. Daha önce de bazı yetkililer zimmetine para geçirmek ve düşmana istihbarat sağlamak gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hamas, Hayya’nın gözaltına alınması konusunda açıklama yapmadı. Hamas siyasi bürosundan bir kaynak, konunun soruşturma ve inceleme altında olduğunu belirterek, konuyla ilgili tüm bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağını söyledi.

(Independent Türkçe)