Hamas, Gazze'nin imarı ve ablukanın bir an önce kaldırılması için mücadele edeceklerini açıkladı

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 07:45 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 07:46

Harekete bağlı El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Gazze'nin imarı, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hayye, "Ateşkesin kalıcı olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini ve yeniden imar ile ablukanın kaldırılması konusunun ağırdan alınması ve ertelenmesini kabul etmediğimizi arabuluculara ilettik." dedi.

Hayye, konutların imarı kadar sanayi, ticari ve tarım tesislerinin imarının da önemli olduğunu ifade etti.

Esir konusunun, başka herhangi bir konuyla ilişkilendirilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Hayye, İsrail'in "Kudüs'ün Kılıcı" savaşında kazanılan başarıları baltalamasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili de konuşan Hayye, bu ziyaretlerle Filistin meselesine iade-i itibar kazandırmayı ve işgale karşı yeniden dayanışma tesis etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Hayye, Hamas'ın istisnasız tüm ülkelerle ilişki kurma temelinde bir dış politika izlediğini ve bu ilişkilerin herhangi bir siyasi bedel ödemeden Filistin meselesine hizmet etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Filistinli direniş güçleri, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine izin verilmesini isterken, İsrail, imara karşılık, Hamas'ın elindeki 4 İsraillinin serbest bırakılmasını istiyor. Hamas ise İsraillilerin serbest bırakılması için esir takası yapılmasını şart koşuyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet, İsrail saldırıları sonrasında çıktığı yurt dışı turunda Mısır, Fas ve Moritanya'yı ziyaret etmişti.