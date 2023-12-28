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Dünya

Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların kalıcı olarak durdurulması için her türlü öneriye açığız

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği devam eden saldırılarını tamamen ve kesin olarak durdurmaya yönelik her türlü öneriye açık olduklarını söyledi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 22:42 - Güncelleme:
Hamas: Gazze'ye yönelik saldırıların kalıcı olarak durdurulması için her türlü öneriye açığız
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Hamdan, Hamas'ın Beyrut'taki ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız şekilde devam eden saldırılarında 83 günün geride kaldığını belirten Hamdan, bu süre zarfında yaklaşık 22 bin sivilin öldüğünü, 56 bin sivilin yaralandığını, ölü ve yaralıların yüzde 74'ünün kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İsrail ile olası bir esir takası anlaşmasını yeniden gündeme getiren Hamdan, "Hareket (Hamas), Gazze'ye yönelik tüm saldırıların tamamen ve kalıcı olarak durdurulması yönünde her türlü öneriye açık. Halkımız, (savaşa) kısmi ve geçici yerine tümüyle son vermek istiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından öldürülen 80 Filistinlinin cesedinin kaybolduğunu dile getiren Hamdan, bu konuya açıklık getirmesi ve durumu izah etmesi için İsrail'den cenazeleri teslim alan Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ivedi bir şekilde açıklama yapması çağrısında bulundu.

  • Hamas
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  • İsrail saldırıları

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