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Dünya

Hamas heyeti Mısır'a gidecek

Hamas heyeti İsrail'in teklifine yanıt vermek için yarın Mısır'a gidecek.

IHA3 Mayıs 2024 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Hamas heyeti Mısır'a gidecek
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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yarın Mısır'da devam edecek. İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, bugün İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, yarın bir heyetin başkent Kahire'ye gideceğini söyledi. Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail'in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtti. Hamas yetkilisi, "Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut" dedi.

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