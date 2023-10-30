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Dünya

Hamas, Hizbullah'ın desteğini yetersiz buldu

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi. Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Hamas, Hizbullah'ın desteğini yetersiz buldu
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Ebu Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia etiğini dile getiren Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi."

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