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Dünya

Hamas ile Fetih Mısır'da anlaştı! Gazze'yi ortak yönetecekler

Hamas ile Fetih hareketlerinin, Mısır'ın arabuluculuğunda, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere ortak bir komite kurma konusunda anlaştığı bildirildi.

AA3 Aralık 2024 Salı 13:06 - Güncelleme:
Hamas ile Fetih Mısır'da anlaştı! Gazze'yi ortak yönetecekler
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Haaretz gazetesinin haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşen heyetler, Gazze'yi ortak yönetme konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma uyarınca kurulacak komite, insani yardım dağıtımını yönetecek, Gazze'nin sivil yönetimini denetleyecek ve yeniden koordine edecek.

Söz konusu komite aynı zamanda Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı da denetleyecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da idari, mali, denetim ve hukuki konularda Filistin hükümetine bağlı olacak Toplumsal Destek Komitesi'nin kurulmasını içeren bir kararname yayımlayacak.

İsrail saldırıları sonrası Gazze'yi ortak yönetmek için kurulacak söz konusu komitede bağımsız ve alanlarında uzman 10 ila 15 Filistinlinin de yer alacağı belirtildi.

Haaretz'e konuşan üst düzey Filistinli bir yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir müdahalede bulunmasına sürekli olarak karşı çıktığını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, dün Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetlerin Gazze'nin yönetimi konusunda bir uzlaşıya varmak için Kahire'de görüşmeler yürüttüğünü söylemişti.

Abdulati, "Hamas ve Fetih heyetleri, Gazze'nin Filistin yönetimi kontrolü altında yönetilmesi konusunda ortak bir anlayışa varmak üzere Kahire'de istişarelerde bulunuyorlar. Heyetler, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve ateşkes sonrası için fikir alışverişinde bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılması için uluslararası çağrılar ve arabuluculuk çabaları devam ediyor.

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