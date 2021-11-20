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Dünya

Hamas, İngiltere'nin adımına karşılık ''geniş çaplı hareket'' başlattı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarına karşı 'geniş çaplı hareket' başlattıklarını duyurdu.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 21:05 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 21:07
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İngiltere İçişleri Bakanı Patel'in ifadeleri sonrasında izleyecekleri stratejiyi açıkladı.

İngiltere'nin kararının Filistin direnişi üzerinde "faydasız ve etkisiz" olacağını belirten Heniyye, "Bu karara karşı çıkmak, sınırlandırmak ve kınamak için geniş çaplı hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmesinin Filistin halkına yönelik "yeni bir saldırı" olacağını kaydeden Heniyye, söz konusu açıklamayı "İsrail'e yönelik önyargılı bir adım" olarak niteledi.

Heniyye ayrıca, "Karar, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlık yolunda direnme ve mücadele haklarına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

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