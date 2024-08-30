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Dünya

Hamas: İsrail, Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri operasyonlarının burada egemen olma ve halkı tehcir etme planının bir parçası olduğunu belirtti.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 19:55 - Güncelleme:
Hamas: İsrail, Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu operasyon, Batı Şeria topraklarını istila etme, halkını sürme ve tehcir etme planı bağlamında gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın Tulkerim ve Tubas kentlerindeki operasyonlarının başarısızlığının Cenin kentinde de yaşanacağına vurgu yapılarak, Filistin halkının direnişinin kırılamayacağı ve tek seçenek olarak birlik içerisinde direnişin önemine dikkat çekildi.

Arap ve İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı izlediği suç politikasının durdurulması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" adlı saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 3. gününde devam ediyor.

Bölgenin altyapısında ağır hasara yol açan saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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