İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7039
  • EURO
    37,0989
  • ALTIN
    2698.26
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas: İsrail, Gazzelileri göçe zorlayarak ''soykırımı'' derinleştiriyor
Dünya

Hamas: İsrail, Gazzelileri göçe zorlayarak ''soykırımı'' derinleştiriyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve 'soykırımı' derinleştirdiğini belirtti.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Hamas: İsrail, Gazzelileri göçe zorlayarak ''soykırımı'' derinleştiriyor
ABONE OL

Rışk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in savunmasız sivillere karşı saldırılarında, Filistinlilerin iradesini kırmak ve acılarını artırmak amacıyla yerinden etmeyi bir silah olarak kullandığını" kaydetti.

Hamas yetkilisi, açıklamasında, "İşgal güçlerinin 'güvenli bölgeleri' defalarca hedef aldığını, masum insanlara karşı en korkunç katliamları yaptığını biz gördük ve tüm dünya izledi." ifadelerine yer verdi.

Rışk, İsrail'in sadece bölgeleri boşaltmayı hedeflemediğini, aynı zamanda sistematik bir şekilde, Filistin halkına karşı yeni katliamlara zemin hazırlamayı ve uluslararası hukuka göre açıkça savaş suçu sayılan insanlık suçlarını sürdürmeyi hedeflediğine işaret etti.

Binlerce sivilin defalarca yerinden edilmesiyle, uluslararası insani anlaşmaların ve yasaların açık bir şekilde ihlal edildiğini kaydeden Rışk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göç etmeye zorlamasının, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırma ve "soykırımı" derinleştirdiğini aktardı.

Rışk, devam eden İsrail saldırılarından Tel Aviv yönetimine destek olan ABD yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayarak, dünya liderlerini İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mavasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlilerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, yaptığı tahliye uyarısının hemen ardından kentin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli ölmüştü.

- İSRAİL, EL-MEVASİ'NİN "GÜVENLİ OLDUĞUNU" İDDİA ETMİŞTİ

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'de kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göçü güneyde yer alan Han Yunus'a ve en sonra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırarak sürdürmüştü.

Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.