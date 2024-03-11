Hamas, İsrail ile anlaşma için şartlarını açıkladı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 157. gününde sürüyor.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: İSRAİL İLE ANLAŞMA İÇİN GAZZE'DEKİ SAVAŞIN SONA ERMESİ ŞART

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Heniyye, televizyonda banttan yayımlanan konuşmasında, İsrail'le yürütülen müzakerelere ve Filistin iç siyasetine ilişkin Hamas'ın yaklaşımlarına değindi.

Hamas olarak şu ana kadar müzakerelerde pozitif ve sorumlu bir şekilde davrandıklarını kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:

"Gazze'de savaşı sonlandırmayan, yerinden edilenleri evlerine döndürmeyen ve düşmanın başta orta kesim olmak üzere Gazze'nin dışına çekilmesini garanti etmeyen bir anlaşmaya varmak istemiyoruz. Bu ilkelerin gerçekleşmesi ve anlaşmaya varılması için İsrail'i bunlara uymaya zorlayacak uluslararası teminatların olması da şart."

İsrail anlaşma ilkelerine bağlı kalma konusunda hiçbir teminat vermek istemediği için henüz bir anlaşmaya varılamadığını kaydeden Heniyye, buna rağmen Hamas'ın, müzakerelerin sürmesini ve bu ilkeleri içerecek herhangi bir formüle açık olduğunu vurguladı.

Heniyye, İsrail'in, yerinden edilenlerin aşamalı olarak evlerine dönmesinden bahsettiğini ancak bununla ilgili net bilgi vermediğini ve Gazze'yi ikiye bölmeye de devam ettiğini dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkına karşı psikolojik bir savaş yürüttüğünü, kaos çıkarmaya ve halkı bölmeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını kaydeden Heniyye, İsrail'in işlediği tüm katliamlara ve gerçekleştirdiği soykırıma rağmen Filistin halkını Gazze'den tehcir etmeyi de başaramadığını aktardı.

Filistin'in iç siyasetine de değinen Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının birliği ve siyasi bileşenlerini yeniden sağlam temeller üzerine inşa etme konusuyla her zamankinden daha fazla ilgilendiğini dile getirdi.

Bunun 3 aşamada gerçekleşeceğini söyleyen Heniyye, ilk aşamanın, Filistin Kurtuluş Örgütü çerçevesinde ulusal otoritenin yeniden inşa edilmesi, ikinci aşamanın, yasama ve devlet başkanlığı seçimleri yapılıncaya kadar geçici bir süre görevde kalacak ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, üçüncü aşamanın ise Filistin halkı için siyasi bir program üzerinde anlaşmaya varılmasından oluştuğunu belirtti.

Heniyye konuşmasının sonunda Kudüs, Batı Şeria ve diasporadaki Filistinlileri, Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanları hedef alan komplolarla mücadele için başlatılan Aksa Tufanı'na destek olmaya çağırdı.

Heniyye, Lübnan, Yemen ve Irak cephelerindeki direnişe ve Arap ve İslam dünyasında Gazze'ye destek için sokaklara inen halka teşekkür etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:04 ABD Başkanı Joe Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandı.

03:20 Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı verdi.

02:53 96. Oscar ödül töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.

02:27 Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yedinci defa havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

00:45 ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi.

00:29 Gazze'nin kuzeyinde 2 bini aşkın sağlık çalışanının ramazana iftar veya sahurda yiyecek yemekleri olmadan girdiği belirtildi.

00:21 İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.

00:08 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşın sona ermesi, İsrail askerlerinin çekilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan İsrail'le bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

00:03 Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphposa, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de soykırım davası kapsamında verdiği tedbir kararlarını uygulamadığını söyledi.

00:00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası uyarılara rağmen yakın zamanda Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Hamas'a karşı askeri operasyon başlatacaklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Gazze halkının yüzde 90'ı saldırılar nedeniyle yerinden oldu, 166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, 3 kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 cami ise kısmen yıkıldı, 290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, bölgede açlık ve susuzluk nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.