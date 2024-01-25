Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerini askıya aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 111. gününde sürüyor.

HAMAS'IN İSRAİL İLE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİNİ ASKIYA ALDIĞI BİLDİRİLDİ

Katar'ın Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamadığı bir kaynaktan aktardığına göre Hamas, İsrail ile esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldı.

Haberde, aynı kaynağın, "Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti." dediği kaydedildi.

KAN'ın söz konusu haberine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyerek, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında, "Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var." demişti.

Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Katar'ın arabuluculuğuna ilişkin basında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanına atfedilen açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkması durumunda masum hayatları kurtarma çabalarını engelleyeceğine dikkati çeken Ensari, söz konusu açıklamaların detaylarına ilişkin bilgi vermemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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Katar'ın Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine gece saatlerinde baskın düzenledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan duruma işaret ederek "Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde akaryakıt ve mutfak tüpü bulamayan Filistinliler, ekmek ve yemek pişirmek için fiyatları aşırı yüksek odun yerine çareyi çöplüklerden topladıkları karton ve plastikte buluyor.

02:47 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

02:44 Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Doha'nın Hamas ve Tel Aviv arasındaki arabuluculuk çabalarıyla" ilgili basına düşen açıklamalarını kınadı.

02:04 İrlanda'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fergal Mythen ile Polonya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Mateusz Sakowicz, ülkelerinin iki devletli çözüme olan desteğini dile getirdi.

01:55 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik bombardımanlarıyla ilgili, "Kapana kısılmış insanların bölgeyi boşaltmasını istemesi ancak çıkmalarına fırsat vermeden bombalaması tam bir vicdansızlıktır." açıklamasında bulundu.

01:42 Gazze'de ölen İsrail askerinin ağabeyi, kardeşinin cenaze töreninde "Benim kardeşim bir hiç uğruna ölmedi, savaşı durdur!" diye bağırarak savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'a tepki gösterdi.

01:26 Ürdün, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait eğitim merkezini hedef almasını şiddetle kınadı.

00:07 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi için askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 371 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.