AA 02 Haziran 2020 Salı 13:04 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:04

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Cebel el-Mükebbir köyünde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerine yönelik yıkımların artması, Filistin halkını zorla göç ettirmeyi amaçlıyor. Bu, sessiz kalınması mümkün olmayan bir suç ve etnik temizliktir." ifadesini kullandı.

Kanu, buna karşı bir direniş başlatılması ve Filistinlileri korumak için hemen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail güçleri dün, Cebel el-Mükebbir köyünde Filistin vatandaşı Ala Burkan'a evini kendi elleriyle yıktırmıştı.



- İSRAİL HER YIL ONLARCA FİLİSTİNLİYİ EVSİZ BIRAKIYOR



İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'lik alanı kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.