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Dünya

Hamas: İsrail Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik tıbbi ihmal politikası uyguluyor

amas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik kasıtlı şekilde tıbbi ihmal politikası yürüttüğünü bildirdi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 23:09
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahir Ubeyd yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Kudüs sakinleri arasında koronavirüse yakalananların sayısının sürekli arttığına işaret eden Ubeyd, Kudüslülerin kendi imkanlarıyla koronavirüs salgınının tehlikeleriyle başa çıkmaya çalıştığını söyledi.

Ubeyd, Kovid-19 salgını gölgesinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik kasıtlı olarak tıbbi ihmal politikası yürüttüğüne dikkati çekti.

Filistin yönetimi, İsrail'i işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kovid-19 vakalarını gizlemekle itham ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 449'a ulaştı.

Bakanlık, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu bildirmişti.

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