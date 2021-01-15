Hamas: İsrail Mescid-i Aksa'ya engelleme yapıyor

AA 15 Ocak 2021 Cuma 18:45 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 18:45

Hamas, İsrail'i, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemek için bahaneler üretmekle suçladı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs'ü Yahudileştirme ve Filistinli Arap kimliğini yok etme amacıyla uyguladığı gerçek planları olduğunu söyledi.



Kasım, İsrail'in bu doğrultuda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e ulaşmasını engellemek için bahaneler ve mazeretler üretmeyi bırakmadığını belirtti.



İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da İsrail polisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermemesine tepki gösterdi.

Şihab, İsrail polisinin gerekçesinin çok zayıf olduğunu, ibadet edenlerin sayısına müdahale etmeyi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki vatandaşların hareketini kontrol etmeyi ve Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellemeyi hedeflediğini vurguladı.

Sözcü Şihab, İsrail'in, Filistinlilere yönelik düşmanca planlarına hizmet etmek için Kovid-19 salgınından yararlandığını sözlerine ekledi.



İsrail polisi bugün Kovid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek Eski Şehir bölgesi dışından kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermemişti.



İsrail polisinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa’da cuma namazı çok sınırlı sayıda Filistinlinin katılımıyla kılınmıştı.