Hamas İsrail saldırılarının durması için görüşmeler yapıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın İslam ve Batı ülkelerinin yanı sıra uluslararası kurumlarla da görüşmeler yaptığını belirtti.

Rişk, söz konusu görüşmelerin İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının durması, sivillerin hedef alınmasının önüne geçilmesi ve uluslararası kamuoyunun bu saldırıları kınaması temelinde yürütüldüğünü aktardı.

Açıklamada Hamas'ın görüştüğü ülke ve kurumlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu, 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı "pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini" açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 6 Filistinli şehit oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı açıklamasında, bir kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.