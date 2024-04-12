Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyecek

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 189. gününde sürüyor.

HAMAS: İSRAİL SOYKIRIM YAPARAK BAŞARAMADIĞINI, SAÇMA MÜZAKERELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİREMEYECEK

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kahire'deki müzakerelerin bir parçasının da ateşkes anlaşmasına varmayı amaçladığını belirten Naim, "Böylece İsrailli esirler hakkında nihai ve daha doğru veriler toplamak için yeterli zaman ve güvenliğe sahip oluruz. Çünkü farklı gruplar tarafından farklı yerlerde bulunuyorlar. Bazıları ise halkımızla birlikte öldürüldü ve enkaz altındalar." ifadesini kullandı.

Naim, "İsrail'in 6 ay boyunca saldırılar düzenleyerek ve soykırım yaparak başaramadığını, daha fazla güç kullanarak ya da saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyeceğini" bildirdi. 7 Ekim saldırısını öngörme konusundaki başarısızlığı nedeniyle halkının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğuna işaret eden Naim, Netanyahu'nun savaş sonrasında kendini kurtarmak için halkını kurban etmeye hazır olduğunu belirtti.

Kimsenin 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu en az 3 bin Filistinliyi sormadığını, İsrail'in bu kişilerin kimisini ailelerinin gözü önünde, kimisini de askeri kamplarda infaz ettiğini kaydeden Naim, "Bu gibi müzakerelerden sonuç çıkmasını istiyoruz ancak daha da önemlisi bu sonuçların sürdürülebilir sakinliğin güvencesi olması, Gazze halkına yardım ve yeniden imarın yolunu açması." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli müzakerecilerin "geçici bir ateşkes teklif ettiklerini" belirten Naim, Filistinlilerin Gazze'de yenilenmiş bir İsrail varlığını ve kendilerine karşı yeni bir saldırı başlatması için İsrail'e meşruiyet sağlamayı kabul etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Naim, Gazze'de 2,3 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:31 İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskınında bir Filistinliyi öldürdü

03:19 ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

01:38 Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi

01:00 Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyecek

00:01 ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray yetkilileri saldırı altındaki Gazze'de kıtlığın "eli kulağında" açıklamasında bulundu