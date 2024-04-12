İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 189. gününde sürüyor.
Naim, "İsrail'in 6 ay boyunca saldırılar düzenleyerek ve soykırım yaparak başaramadığını, daha fazla güç kullanarak ya da saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyeceğini" bildirdi. 7 Ekim saldırısını öngörme konusundaki başarısızlığı nedeniyle halkının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttuğuna işaret eden Naim, Netanyahu'nun savaş sonrasında kendini kurtarmak için halkını kurban etmeye hazır olduğunu belirtti.Kimsenin 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu en az 3 bin Filistinliyi sormadığını, İsrail'in bu kişilerin kimisini ailelerinin gözü önünde, kimisini de askeri kamplarda infaz ettiğini kaydeden Naim, "Bu gibi müzakerelerden sonuç çıkmasını istiyoruz ancak daha da önemlisi bu sonuçların sürdürülebilir sakinliğin güvencesi olması, Gazze halkına yardım ve yeniden imarın yolunu açması." değerlendirmesinde bulundu.
İsrailli müzakerecilerin "geçici bir ateşkes teklif ettiklerini" belirten Naim, Filistinlilerin Gazze'de yenilenmiş bir İsrail varlığını ve kendilerine karşı yeni bir saldırı başlatması için İsrail'e meşruiyet sağlamayı kabul etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Naim, Gazze'de 2,3 milyon Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.
06:31 İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'na baskınında bir Filistinliyi öldürdü
03:19 ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı
01:38 Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliği hakkında "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi"nin mutabakat sağlayamadığı bildirildi
01:00 Hamas: İsrail soykırım yaparak başaramadığını, saçma müzakereler yoluyla gerçekleştiremeyecek
00:01 ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, Gazze'de kıtlığın başladığını kabul ederken, Beyaz Saray yetkilileri saldırı altındaki Gazze'de kıtlığın "eli kulağında" açıklamasında bulundu