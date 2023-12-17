Hamas: İsrail, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçti

Hamas yöneticilerinden Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.



İsrail ordusunun Hamas'ın elindeki 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesine değinen ve esir ailelerine seslenen Hamdan, "Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin maceracılığı yüzünden esirleri asla canlı olarak kurtaramayabilirsiniz." dedi.

Hamdan, "İsrailli esirlerin öldürülmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler, ordunun yenilgiden yenilgiye, stratejik yenilgiden taktiksel yenilgiye geçtiğini ve Gazze'de kendi oluşturdukları bataklığa gittikçe daha çok saplandığını gösteriyor." diye konuştu.

Hamdan, İsrailli esirlerin ancak savaş sona erdikten sonra ve Filistinlilerin belirleyeceği şartlarla yapılacak bir takas anlaşmasıyla canlı kurtarılabileceğini yineledi.

Gazze'nin güneyine düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin yüzde 45'inin yerinden edilmiş sivillerden oluştuğuna işaret eden Hamdan, güneyin güvenli olduğu yönündeki iddiaların "daha fazla katliam işlemek için kurulmuş pusular" olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde yaralı ve yerinden edilmişlerin yaşadığı çadırları iş makineleriyle ezip geçmesi ve içindekileri öldürmesine de değinen Hamdan, "Bu yüzyılda böyle bir olay ancak yeni Nazi ordusunun ve ona destek veren ABD'nin eliyle işlenebilir." ifadelerini kullandı.

Hamdan, Gazze'de savaşın durmasını isteyen Avrupa ülkelerini, İsrail'e yeşil ışık yakmaktan vazgeçmesi için ABD yönetimine daha fazla baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail ordusu dün Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu. Bunun üzerine Gazze'deki Filistin direniş hareketi Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasına varılarak esirlerin geri getirilmesi için İsrail'de çağrılar artmıştı.