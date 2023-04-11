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Dünya

Hamas: İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail'in tüm bölge ve bölgenin çıkarları için tehlike oluşturduğunu söyledi.

AA11 Nisan 2023 Salı 07:03 - Güncelleme:
Hamas: İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor
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Hamas Sözcüsü Hazim yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun Filistin halkına, Suriye ve İran'a karşı tehditlerine dikkati çeken Kasım, açıklamasında "İsrail tüm bölgeye ve çıkarlarına karşı tehlike oluşturuyor" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendilerini korkutmasının mümkün olmadığını belirten Kasım şunları kaydetti:

"Düşmanın başlattığı dini savaşa karşı, Mescid-i Aksa'daki kimliği koruma savaşını sürdürecek olan Filistin halkımızı Netanyahu'nun sözlerinin korkutması mümkün değildir. Bütün gerginliklerin aslı, sistematik olarak terör uygulayan ve bunda devam edenin kendisi, işgaldir. Halkımız, özgürlük ve bağımsızlık hakkını söküp almak için meşru bir mücadelenin içindedir"

İsrail Başbakanı Netanyahu pazartesi akşamı yaptığı televizyon konuşmasında açıkça İsrail ordusunun Suriye'de askeri operasyonlar düzenlediğini itiraf etti. Netanyahu açıklamalarında "Suriye'deki İran hedeflerine karşı operasyon düzenledik Hamas Hareketi'nin Lübnan'da bir altyapı kurmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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