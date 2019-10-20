21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas, İsrail'in Bahreyn'deki güvenlik zirvesine katılacak olmasına tepki gösterdi

Hamas, ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenecek deniz güvenliği zirvesine İsrail'den bir heyetin katılacak olmasına tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci hükümetten bir heyetin, Bahreyn'deki güvenlik zirvesine katılımı, Arap dünyasının vicdanıyla ters düşen ve kınanması gereken bir durumdur." ifadelerine yer verdi.

"İslam ümmetinin baş düşmanı olması nedeniyle işgal devletinin bölgeyle bütünleştirilmesi çabalarının başarısız olacağını" kaydeden Kasım, İsrail ile normalleşme içine giren tarafların, Filistinlilere ve Kudüs'teki kutsallara yönelik saldırıların sorumluluğu konusunda pay sahibi olduğunu ifade etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün ve yarın düzenlenecek deniz güvenliği konferansına İsrail'den resmi bir heyet iştirak edecek.

ABD öncülüğünde bugün ve yarın düzenlenecek zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtildi.

Manama'daki zirvenin Polonya'nın başkenti Varşova'da şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın devamı olduğu dile getirildi.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Akılalmaz olay: İki şehir 'sınır' yüzünden birbirine girdi

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Çanakkale'de bulundu! Tam 19 asırlık

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi'nde ilk kez görüldü... Hemen kayıt altına alındı

Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Memurun fazla mesai ücreti artıyor
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Antalya Körfezi´nde ilk kez görüldü! Hemen kayıt altına alındı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA