11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
  Hamas: İsrail'in barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor
Dünya

Hamas: İsrail'in barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine rağmen Gazze'ye temel barınma malzemelerinin girişine izin vermemesinin, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdığını belirtti.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Hamas: İsrail'in barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerinden, özellikle de insani protokol ve barınma malzemelerinin girişine ilişkin maddelerden kaçınmasının, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, barınma malzemelerinin girişini engellemesi ve ağır kış şartlarına karşı mevcut çadırların yetersizliği nedeniyle Gazze'de yerinden edilmiş yüz binlerce kişinin yaşadığı acılardan tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

- ARABULUCULARA, "İSRAİL'E BASKI YAPIN" ÇAĞRISI

Arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine "barınma malzemelerinin koşulsuz girişi ve Refah Sınır Kapısı'nın anlaşma maddelerine uygun şekilde iki yönlü açılması için" İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumdan, İsrail'in ihlallerini durdurması, insani protokole uyması ve Filistinlilerin yeniden inşa çalışmalarına başlamasının sağlanması için çabaların artırılması talep edildi.

- SON 24 SAATTE 2 BİN 500'Ü AŞKIN YARDIM ÇAĞRISI ALINDI

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, AA'ya yaptığı açıklamada, son 24 saatte, şiddetli fırtına ve yağışların etkisiyle çadırlarını su basan yerinden edilmiş Filistinlilerden 2 bin 500'ü aşkın yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Gazze'nin farklı bölgelerinde çarşamba sabahından beri etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce çadır yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.

Fırtınalı havanın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

