İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas, İsrail'in kara saldırısını geri püskürttü
Dünya

Hamas, İsrail'in kara saldırısını geri püskürttü

Filistin medyası, Kassam Tugayları'nın İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koyduğunu duyurdu.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 07:25 - Güncelleme:
Hamas, İsrail'in kara saldırısını geri püskürttü
ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin karşılaştığı "en ağır" hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun haberinde, Gazze Şeridi sınırlarında Kassam Tugayları üyeleri ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 Kornet füzesinin fırlatıldığı belirtildi.

Televizyon kanalının Telegram hesabında da İsrail ordusuna karşı Kornet füzelerinin fırlatılma anını gösteren bir video yayınlandı.

"Filistin" gazetesi de Kassam Tugayları'nın, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'da ve Bureyc'in doğusunda İsrail'in kara saldırısına karşı koyduğunu ve bölgede şiddetli çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

- GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.