Hamas: İsrail'in kazıları Mescid-i Aksa'yı tehdit ediyor

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı ve Emevi Sarayları alanlarındaki kazı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Söz konusu kazı çalışmalarının Mescid-i Aksa'nın duvarları için doğrudan tehdit olduğu aktarılan açıklamada, "Kazı çalışmaları, Kudüs kentinde var olan İslami ve tarihi yapıları yok etme girişimidir." denildi.

Kudüs'teki kazıların tehlikeli sonuçlarından İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Arap Birliği'nin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ürdün, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı bahsi geçen kazılara karşı harekete geçmeye çağrıldı.



Mescid-i Aksa'nın yönetiminden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"İsrail Tarihi Eserler Kurumu ve yerleşimci Elad örgütünün bir süredir Mescid-i Aksa civarında yürüttüğü kazıları ve şüpheli, gizli kapaklı eylemleri büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz."



Bir grup işçinin, bir süredir buldozerler ve kazı makineleriyle şüpheli bir şekilde çalıştığının gözlendiğine işaret edilen açıklamada, "mabedin güney surlarının bitişiğindeki duvar kenarına toprak ve molozların atıldığı, oyuklar açıldığı ve yapılan kazıları gizlemek amacıyla geçiş koridorlarının boşaltıldığı" belirtilmişti.