Hamas: İsrail'in Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıkması ilhak planının fiilen uygulanmasıdır

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:20 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:20

Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahir Ubeyd, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerine bağlı hükümetin, Kudüs'te evleri yıkması ve Filistinlileri zorla evlerinden çıkarması öncelikleri arasında Kudüs'ün Yahudileştirilmesi hedefinin yer aldığı ilhak planının fiilen uygulanmasıdır." ifadesini kullandı.

Ubeyd, işgal güçlerinin, Kudüs halkını şehrin dışına göçe zorlayan baskıcı politikasını engellemek için kapsamlı bir ulusal tutum benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Kudüs'ün müdafaasını ve oradaki çatışmanın idaresini üstlenecek, Filistinli grupların tamamının yer aldığı ulusal bir komite kurulması çağrısında bulunan Ubeyd, Arap ve Müslüman ülkelerden de Kudüs'e ve Kudüs halkına destek olmalarını istedi.

Ubeyd ayrıca Kudüs'ün ve İslami kimliğinin korunmasının tüm Müslümanların ortak mücadelesi olduğunu vurguladı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarken, bir Filistinliyi de evini yıkmaya zorlamıştı.

- İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TEKİ YIKIMLARI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail makamları 2020’nin başından bu yana Doğu Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor

- İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.