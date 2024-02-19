Hamas: İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması suçtur

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 136. gününde sürüyor.
İsrail Kanal 13 Televizyonunun dünkü haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edilmişti. Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedilen haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarılmıştı.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazanda, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullanmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu. İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı. İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.
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