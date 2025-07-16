Hamas: İsrail'in Suriye'ye saldırısı, ülkenin toprak bütünlüğünü baltalamayı hedefliyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye saldırısı, ülkenin toprak bütünlüğünü baltalamayı hedefliyor." denildi.

İsrail'in düzenli terör yaptığı ve devletin egemenliğini açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada Hamas, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nden saldırıyı kınamalarını istedi.

Açıklamada Hamas, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na, "bölgenin güvenliği ve halklarının çıkarlarını tehdit etmeye başlayan işgalci varlığın (İsrail) sataşmalarının durdurulması için işlevsel adımlar atmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, İsrail'in ateşe benzin döktüğü vurgulandı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

