27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6013
  • 6,2365
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hamas, İsrail'in ''utanç listesine'' alınmamasını kınadı

Hamas, Birleşmiş Milletlerin (BM), geçen yıl çocuk haklarını ihlal edenlerin yer aldığı 'utanç listesine' İsrail'in dahil edilmemesini kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "BM'nin, Filistinli çocukların haklarına yönelik ihlallerine rağmen İsrail'i 2018 yılına ait utanç listesine koymamasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistinli çocuklara karşı en fazla ihlalde bulunduğu yılın 2018 olduğu yönünde BM kurumlarının raporları bulunduğu aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşun, İsrail ve ABD'nin baskılarına boyun eğmesinin, "İsrail'e çocuklara ve tüm Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemesi için yeşil ışık yakma" anlamı taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, BM'den İsrail'in ihlallerini belgelediği rapor ve kararlarını uluslararası mahkemeler yoluyla somut adımlara dönüştürmesi talep edildi.

BM Genel Sekreteri António Guterres'in silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 2018 yılına ait listede İsrail'in isminin yer almamasının tepki çekmesi üzerine 30 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in isminin bu yıl sonunda listeye eklenebileceğini söylemişti. Guterres'in 2018 yılına dair hazırladığı raporda, İsrail ordusunun 2018'de öldürdüğü Filistinli çocuk sayısının 59'a yükseldiği bilgisi yer almıştı.

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

7 saat alev alev yandı

7 saat alev alev yandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Çete lideri kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Amak gözaltına alındı

HDP'li Amak gözaltına alındı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

ÖSYM Başkanı'ndan YKS tercih sonuçlarına ilişkin önemli açıklama

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

Kimliği açıklandı... Kendi kardeşini de öldürmüş

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı

KKTC'den Maraş çıkışı

KKTC'den Maraş çıkışı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

F-16'ların yerini Türk insansız jetleri alacak, milli SOM-J ile donatılacak

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA