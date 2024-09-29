Hamas, İsrail'in Yemen, Suriye ve Lübnan'daki saldırılarını tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısı, Hudeyde Limanı'ndaki sivil tesisleri hedef alması ve ayrıca Suriye'ye yönelik saldırılarının, ABD'nin açık desteğiyle Filistin, Lübnan ve bölgede işlediği suçların bir devamı ve tehlikeli bir tırmanış olduğu kaydedildi.

Saldırıların kınandığı ve Yemen halkı ile Husilerin Filistin halkına destek veren pozisyonunun övüldüğü açıklamada, İsrail'in Filistin halkının ya da bölgedeki diğer halkların moralini bozamayacağı ve direnişin kararlılığını kıramayacağı ifade edildi.

İsrail ordusu bugün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesi, Bekaa Vadisi ve Lübnan-Suriye sınırına hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında ise 4 kişi ölmüş, 49 kişi yaralanmıştı.