Dünya

Hamas: İsrailli iki esirin cesedi teslim edilecek

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu akşam 2 İsrailli esirin cesedini daha teslim edeceğini açıkladı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 21:37
Hamas: İsrailli iki esirin cesedi teslim edilecek
ABONE OL

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 10.00'da 2 esirin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi.

Yerel saatle 22.00'de teslim edileceği belirtilen cesetlerin kimlikleri ya da nerede teslim edileceklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas, daha önce İsrail'e 11 ceset teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

