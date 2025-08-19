İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Hamas kabul etmişti... Katil İsrail'in tutumu değişmedi

Soykırımcı İsrail'in, Hamas ile “tüm esirlerin serbest bırakılmasını ile Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi için belirlenen diğer koşullara uyulmasını” öngören esir takası anlaşmasına ilişkin tutumunun değişmediği bildirildi. Öte Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

HABER MERKEZİ19 Ağustos 2025 Salı 07:41 - Güncelleme:
Hamas kabul etmişti... Katil İsrail'in tutumu değişmedi
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan bir siyasi kaynak, "Esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmasına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını" ifade etti.

Aynı bağlamda, Kanal 12, ismi açıklanmayan bir diplomatik kaynağa dayanarak, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in son saatlerde ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile önerilen anlaşmayı görüştüğünü aktardı.

Kanal ayrıca, Dermer'in son saatlerde Katarlı arabulucularla Hamas'ın İsrail'e ilettiği yanıtı görüştüğünü ve bu yanıtın iki taraf arasındaki uçurumu önemli ölçüde azalttığını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Hamas ile İsrail arasında yeni bir anlaşma için Mısır-Katar önerisinin "Witkoff'un temel önerisine çok benzediğini" duyurdu.

Kaynaklar, "Kısmi bir anlaşma için yürütülen müzakerelerin Netanyahu'nun onayı ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini" aktardı.

- HAMAS, ATEŞKES ANLAŞMASI ÖNERİSİNİ KABUL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerine yer verilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.59 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 2024'te 383 insani yardım çalışanının öldürüldüğü ve bunun bir yıl içinde kayıtlara geçen en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

02.38 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Gazze kentini işgal planının, temel ihtiyaçlarından mahrum Filistinliler üzerinde "korkunç bir insani etki" oluşturacağını bildirdi.

01.05 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi "ülkesinin yenilgisine yol açabilecek kısmi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

00.42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin yaralandığını bildirdi.

- İSRAİL'DEN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

