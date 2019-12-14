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Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor

Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın 32. kuruluş yıl dönümü, yüzlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşle kutlandı.

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Gazze'nin batısında düzenlenen yürüyüşe katılan göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak, "direnişi" destekleyen sloganlar attı. 
 
Hareketin yöneticilerinden Usame el-Muzeyni, kutlamada yaptığı konuşmada, Gazze ablukasını kırmak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Düşman, abluka kaldırılmazsa yeni denklemler uygulamakta tereddüt etmeyeceğimizi bilmeli." dedi.
 
Muzeyni, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması yönünde çaba sarf etmeye de kararlı olduklarının altını çizdi.
 
Ülkede yapılacak genel seçimlere de değinen Muzeyni, hazırlık komitesinin tamamlandığını ve Hamas'ın ülke için seçimlere ilişkin uzlaşı konusunda birçok taviz verdiğini dile getirdi.
 
Muzeyni ayrıca, Arap ve İslam coğrafyasını Mescid-i Aksa'ya karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.
 
Hamas'ın kuruluşu 
 
Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.
 
Hamas, 2006'da Filistin meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. Fetih hareketi bunun ardından siyaset sahnesini Hamas'la paylaşmak zorunda kaldı. Fetih'in tepkisinin yanı sıra ABD, AB ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.
 
Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, başta gıda, inşaat malzemeleri olmak üzere binden fazla çeşit temel ihtiyacın girişine yasak veya kısıtlama getirdi.
 
İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.
 
Hamas, her yıl 14 Aralık'ta kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
 

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