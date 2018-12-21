Hamas Lideri Haniyye 2019 yılı başında Moskova’ya geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikail Bogdanov, Hamas’ın lideri İsmail Haniyye’nin 2019 yılı başında Moskova’da ağırlanacağını açıkladı.
- İHA
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikail Bogdanov, Hamas Lideri İsmail Haniyye’nin 2019 yılı başında Moskova’ya geleceğini açıkladı. Bogdanov yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin lideri Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Lideri Haniyye’nin bir araya gelmesini organize etmek için hazır olduklarını söyledi.
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