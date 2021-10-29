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Dünya

Hamas lideri Heniyye, Arap ülkelerine İsrail'le normalleşme anlaşmalarını feshetme çağrısı yaptı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap ve Afrika ülkelerine, İsrail'le yapılan normalleşme anlaşmalarını feshetme çağrısında bulundu.

AA29 Ekim 2021 Cuma 23:06 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 23:07
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Heniyye, 1 Kasım 1954'te Fransız sömürgesine karşı Cezayir bağımsızlık mücadelesinin başlamasının 67. yılı münasebetiyle düzenlenen online programa katıldı.

Cezayir Ulusal İnşa Hareketi'nin Zoom üzerinden düzenlediği programda konuşan Heniyye, "Arap ülkeleri ve Afrika ülkelerine işgalci İsrail'le yapılan normalleşme anlaşmalarını feshetme çağrısında bulunuyorum. Normalleşme, halklarımıza, Filistin davamıza, kutsallarımıza ve direnişimize hizmet etmiyor." dedi.

Bölgesel barışı tesis etmek için Filistin'in hukukunu göz ardı etme çabalarının, önce normalleşme sonra barış yapmanın bir yanılsama olduğunu belirten Heniyye, Siyonist oluşumun askeri olarak üstün görünmesine rağmen zayıf olduğunu, en zayıf dönemlerini yaşadığını ifade etti.

İsrail'in bölgedeki ilerleme ve yayılma çabalarının, halkların bilincini değiştiremeyeceğini kaydeden Heniyye, bugün bölgedeki denklemlerin direnişçiler tarafından belirlendiğini söyledi.

Heniyye, İsrail'in son Gazze saldırılarında Filistinlilerin gösterdiği direnişin, işgalcileri hezimete uğratmanın mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

İsrail geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas yönetimleriyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

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