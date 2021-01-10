AA 10 Ocak 2021 Pazar 07:51 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 07:53

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin BM ve 4 ülke liderine gönderdiği mektupta Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamak için gösterdiği çabalara yer verdiği belirtildi.

Açıklamada, Heniyye'nin Filistin halkının birliğini sağlamak için siyasi ve diplomatik görüşmeleri sürdürdüğü ve BM'nin yanı sıra İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine mektup gönderildiği ifade edildi.

Söz konusu mektupta Filistin halkının birliğini sağlamak ve bölünmeyi sona erdirmek için Hamas'ın çabalarına ilişkin bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca mektupta söz konusu ülkelerin liderlerinden Filistin halkının birleşmesine destek vermelerinin istendiği aktarıldı. ;;;;;;;

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalanmasına rağmen, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşmalar hayata geçirilemedi.